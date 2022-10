Serie A, titolo MVP della 11^ giornata stavolta va a un portiere

Leader indiscusso dentro e fuori dal campo e, soprattutto, garanzia assoluta tra i pali: va a Emil Audero il titolo di MVP dell’11a giornata di Serie A – secondo i dati Opta – grazie ad una partita praticamente perfetta, che ha permesso alla sua Sampdoria di trovare il primo successo del suo campionato e di lasciare almeno momentaneamente l’ultimo posto in classifica. Il portiere azzurro è stato determinante sin dalle battute iniziali del match vinto 1-0 sulla Cremonese, salendo in cattedra al minuto 19 con il rigore parato a Dessers e compiendo nel corso della gara diversi altri interventi decisivi nei momenti di maggior difficoltà della squadra blucerchiata. Per l’estremo difensore si tratta del sesto penalty neutralizzato in tutte le competizioni da quando veste la maglia della Sampdoria, il secondo dei quattro fronteggiati in questa stagione tra campionato e Coppa Italia: un’autentica saracinesca.