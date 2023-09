Serie A, Torino passa a Salerno, pari a reti bianche tra Verona e Bologna

La squadra di Juric passa all`Arechi trascinata da Radonjic, protagonista del match con due reti. Il fantasista di Juric sigla per la prima volta in carriera, considerando i cinque maggiori campionati europei, una doppietta, ed ha già migliorato il suo score di marcature rispetto alla scorsa stagione (3 contro 2). La partita la sblocca però un difensore, Buongiorno, che al quarto d`ora si fionda in area depositando in porta un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio d`angolo. Poco prima del riposo il primo gol di Radonjic, a segno con un destro a giro. Una buona Salernitana va così al riposo sotto di due reti, imprecando contro la sfortuna per il palo colpito da Cabral che avrebbe potuto riaprire i giochi nel recupero della prima frazione. A inizio ripresa gli ospiti chiudono il match con un altra rete del n. 10 di Juric e poi ci pensa Milinkovic-Savic, con una deviazione ravvicinata su colpo di testa di Fazio, a proteggere lo 0 a 3, risultato che gli consente di aver avuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM. La Salernitana interrompe invece una serie di otto partite senza sconfitte in casa, dove non perdeva dallo scorso mese di febbraio.