Si è chiusa la settima giornata di Serie A con tre match in programma oggi. Nel pomeriggio pareggio a reti bianche tra Torino e Verona mentre a sorpresa il Monza ha sconfitto a domicilio il Sassuolo per 1-0. In serata la vittoria della Fiorentina 3-0 al Franchi contro il Cagliari. Viola al terzo posto in classifica con 14 punti.