Serie B, il Südtirol fa 1-1 a Cagliari, Parma batte il Palermo. Sorride il Cosenza

Tanti gol oggi in B in questa 31a giornata

Dopo l'anticipo di ieri sera vinto dal Genoa sulla Reggina, oggi le altre partite della 31a giornata. Il Südtirol porta via da Cagliari un punto importante con il gol su rigore di Larrivey ex isolano al primo gol oggi con la squadra altoatesina. Vittoria pesante del Parma che batte il Palermo e lo sorpassa in classifica. Per la zona salvezza vincono Venezia contro il Como e il Cosenza in casa contro il Pisa. Vince l'Ascoli che supera il Brescia con uno scoppiettante 4-3. La Spal fa 1-1 contro la Ternana.