Sfida salvezza senza gol: Lecce e Spezia si accontentano. Cremonese in B

Al Via del Mare è finita 0-0 la sfida salvezza della 36a giornata tra il Lecce e lo Spezia. Partita priva di occasioni almeno per la prima ora di gioco poi nel finale i liguri hanno cercato con più insistenza la via del gol. Ma Falcone ha respinto bene le offensive dell'undici di Semplici. Per la classifica cambia poco sia Lecce che Spezia guadagnano un punto sul Verona, ora terzultimo da solo. Spezia a +1, Lecce a +3. Intanto, con questo pareggio, arriva anche il verdetto dell'aritmetica retrocessione della Cremonese.