Sgarbi: “San Siro non si tocca. Tifosi Inter e Milan legati emotivamente”

Vittorio Sgarbi non ha dubbi sul futuro di San Siro . Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Sottosegretario alla cultura ha spiegato che il Meazza non deve essere abbattuto perché è un simbolo in cui i tifosi possono rispecchiarsi: "Il 'vincolo relazionale' verrà fatto, se loro vogliono fare delle riunioni di Giunta le facciano, se ci tengono ad esercitarsi sul piano dialettico e politico proseguano pure, noi faremo il vincolo comunque. Comunque è intuitivo che San Siro non possa essere abbattuto, non riesco davvero a capire".

Tra le motivazioni, anche un legame unico tra cittadini e impianto: "I tifosi dei due club sono emotivamente legati a questo posto. Mi hanno chiamato in tanti per darmi il proprio sostegno: da Berlusconi a Moratti fino a Tabacci, Rampelli e gli ambientalisti. Esistono davvero milanisti o interisti che vogliono buttar giù lo stadio? Io non credo. Anche se non ho alcun interesse per il calcio ho intuito che la città sente lo stadio come proprio".