Shock Napoli: al Maradona il Milan domina e vince 4-0

Vittoria roboante e soprattuto inattesa del Milan sulla tana della capolista Napoli. Punteggio pesante per gli uomini di mister Spalletti infilati ben 4 volte dai rossoneri stasera in giornata di grazia. L'assenza di Osimhen si è fatta sentire ma soprattutto a pesare sul 4-0 finale sono le disattenzioni difensive e la poca lucidità sotto porta. Il Milan sorretto da un grande Leao ha trovato gli spazi giusti per affondare la lama nel burro e il portoghese ha messo a segno due reti di cui uno in avvio di match e uno nella ripresa. In gol anche Brahim Diaz straordinario nel primo tempo e poi di Saelemaekers nella ripresa. Gol del 4-0 bellissimo con una serpentina che ha ubriacato la difesa azzurra. Nulla da fare per il Napoli che adesso teme maggiormente il Milan in vista della doppia sfida di Champions League. Con questi tre punti la squadra rossonera si porta al terzo posto dietro la Lazio. Scavalcate l'Inter e la Roma.