Simeone: “Spalletti maestro di calcio e vita. Addio? Aveva bisogno di riposare”

Giovanni Simeone , bomber del Napoli fresco campione d'Italia, ha rilasciato una bella intervista ad AS nella quale ha parlato della stagione con i partenopei ma anche del rapporto con mister Luciano Spalletti che, a fine anno, dirà addio.

"Il mister è un maestro di calcio e di vita. Ha sempre parole che arrivano, che ti mettono voglia di continuare ad ascoltarlo", ha detto il Cholito sull'allenatore di Certaldo. "Ogni giorno facciamo una sessione video di una quarantina di minuti, mi piace molto ascoltarlo e imparare. Mi piacerebbe diventare allenatore ed essere come lui, avere la sua stessa passione. Condivido la sua maniera di vedere il calcio e per questo abbiamo fatto quello che abbiamo fatto: tutta sulla stessa lunghezza d'onda. Ha detto che ha bisogno di riposare, di stare con la sua famiglia e bisogna rispettare la sua decisione. Noi gli vogliamo bene, è stato bello lavorare con lui e desideriamo il meglio per lui. Merita tutto quello che sta vivendo".