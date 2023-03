Skriniar: “Contento di aver vinto con l’Inter, ma voglio di più”

Intervistato dai media della Nazionale Slovacca, Milan Skriniar ha parlato del presente/passato con la maglia dell'Inter e del prossimo futuro. Il difensore non prenderà parte alle prossime due gare contro Lussemburgo e Bosnia ed Erzegovina, ma resta comunque il capitano: "Sono molto contento di aver vinto due trofei con l'Inter lo scorso anno. Questa stagione, invece, siamo già riusciti a vincere la Supercoppa e non vedo l'ora di aggiungerne altri al mio palmares. Finora non ne ho vinti molti, spero possano crescere in futuro" ha dichiarato il possente difensore.