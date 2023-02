Solbakken piega il Verona e spinge la Roma al terzo posto

La Roma torna al terzo posto in condominio con il Milan dopo aver battuto stasera il Verona. Prova di carattere da parte della Roma che riscatta la sconfitta di Europa League e vince ancora in campionato. La squadra di Mourinho batte all'Olimpico il Verona grazie alla prima rete in giallorosso di Solbakken. Abraham ko dopo 15' per un problema al volto. Roma terza a pari punti con il Milan.