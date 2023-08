Sonora sconfitta dell’Atalanta contro l’Union Berlin

La gara si sblocca dopo 8′ con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Laidouni che si libera in area e trova l’angolino lontano. Al 18′ l’occasione per pareggiare capita sul piede di Pašalić che da posizione defilata però non riesce a superare il portiere. Al 20′ buona opportunità anche per l’Union con Behrens, ma Carnesecchi fa buona guardia e respinge. Passano tre minuti e ancora il portiere nerazzurro è attento sulla conclusione al volo dal limite dell’area di Khedira. Il raddoppio dell’Union arriva al 25′ con Behrens che supera Carnesecchi con un tocco morbido sull’invito di Fofana. Al 28′ la squadra tedesca trova anche il terzo gol con uno spunto in velocità di Fofana. La reazione nerazzurra alla mezzora con Latte Lath che si accentra e col destro sfiora il palo. Al 33′ Pašalić accorcia le distanze: azione caparbia di Scalvini che vince un contrasto sulla destra e centra per il numero otto nerazzurro che da centro area scaglia sotto la traversa. Al 41′ azione insistita di Lookman che arriva a calciare due volte in porta, ma il portiere respinge entrambi i tentativi.