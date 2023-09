Souness duro su Pogba: “Prende in giro tutti, la verità è che è un idiota pigro”

Continua a far discutere la sospensione preventiva per doping a Paul Pogba . Questa volta a parlare è l'ex allenatore del Benfica Graeme Souness , il quale ha esaminato la situazione del centrocampista da un punto di vista calcistico. Parlando al podcast Second Captains , lo ha definito un "Idiota pigro che prende in giro tutti".

POGBA: Secondo l'allenatore, Pogba potrebbe tranquillamente essere uno tra i migliori centrocampisti al mondo, ma manca di qualcosa. "È un calciatore ancora giovane ed estremamente talentuoso - ha esordito Graeme Souness -. Potrebbe essere uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma ha un gran problema: è pigro. Ricordo il modo in cui segnava i rigori, quello era il modo per dimostrare di essere la star dell'azienda. Basta guardare bene per capire. Poi se uno è pigro nelle partite, immagina in allenamento. Io credo che lui stia prendendo in giro tutti, dal club alla squadra ai tifosi. Come si fa? È solo un'idiota pigro". Ha concluso l'allenatore, che senza peli sulla lingua ha detto la sua e attaccato il centrocampista momentaneamente sospeso dalla Juventus.