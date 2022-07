SPAL, nell’ultimo test sconfitta con la Cremonese per 2-0

La gara è stata decisa nella ripresa dalla rete a freddo di Valeri in apertura di secondo tempo e dal rigore di Baez prima del novantesimo

Nell’ultimo test di chiusura del ritiro pre-campionato, i biancazzurri cedono ai grigiorossi della Cremonese. La gara è stata decisa nella ripresa dalla rete a freddo di Valeri in apertura di secondo tempo e dal rigore di Baez prima del novantesimo. Per il gruppo guidato da mister Roberto Venturato un’ottima prova contro una formazione di categoria superiore che aiuterà ancor di più ad affinare la crescita e l’Intesa tra i giocatori. Nei dieci minuti iniziali, la gara si mantiene equilibrata: l’attento studio tra le due formazioni e il gran caldo non crea occasioni da rete.

La prima vera opportunità arriva al 13’ con Tenkorang servito basso da Valeri: conclusione a lato da ottima posizione. Al 25’, ancora Valeri raccoglie un lungo lancio di Bianchetti e calcia al volo dal limite: pallone di pochissimo a lato sul palo opposto. Un minuto dopo, doppia occasione per Tsadjout che non trova la porta di pochi centimetri. La risposta biancazzurra arriva col cross di Mancosu per Finotto: tentativo di deviazione che termina fuori. Superata la mezz’ora, scambio Finotto-Mancosu: tiro dal limite del centrocampista a lato di poco.

Ad inizio ripresa, Valeri servito nello scambio stretto da Ciifani s’inserisce nei 16 metri dei biancazzurri: diagonale alle spalle di Thiam in uscita. Dopo il quarto d’ora, Rauti se ne va di forza e calcia dentro l’area: Sarr in tuffo respinge la sfera. Prima del novantesimo, Strizzolo entra in area, ma prima della conclusione Saiani lo tocca sul piede d’appoggio: rigore che Baez trasforma.

Le dichiarazioni post gara

Mister Roberto Venturato

“Nel primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo, mantenendo equilibrio e creando un paio di occasioni da rete. Sappiamo che queste gare denotano anche aspetti da migliorare, come ad inizio secondo tempo quando abbiamo concesso una rete sciocca. Ma poi ci sono stati segnali positivi, ovvero situazioni in cui pareggiare o addirittura andare in vantaggio. Sicuramente, ho visto il giusto atteggiamento da parte di tutti. Finiamo bene questo ritiro: è un piccolo mattoncino. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con grande intensità in vista dell’avvio di campionato tra circa 20 giorni”.

Direttore tecnico Fabio Lupo

“Il bilancio del ritiro è positivo: abbiamo lavorato bene, c’è stata ottima integrazione tra il gruppo vecchio e quello dei nuovi arrivati e ho visto una crescita tecnico-tattica da parte di ogni elemento della squadra. Possiamo dire di aver seminato bene. L’integrazione di cui parlavo ha creato un ottimo clima, un clima pieno di entusiasmo, una base fondamentale per i futuri risultati. Quando si creano questi fondamenti basilari è più facile superare i momenti difficili”.

CREMONESE-SPAL 2-0

Reti: 3’ st Valeri, 44’ st rig. Baez

Cremonese: Sarr (40’ st Ciezkowski), Ravanelli (1’ st Sernicola), Valeri, Castagnetti (12’ st Strizzolo), Bianchetti, Vasquez (40’ st Valzania), Ghiglione (12’ st Baez), Pickel (28’ st Bartolomei), Tsadjout (12’ st Ascacibar), Buonaiuto, Tenkorang (1’ st Ciofani) (40’ st Gondo). A disp.: Agazzi, Ndiaye, Valzania, Bartolomei, Acella, Gondo. All.: Alvini

SPAL: Alfonso (1’ st Thiam), Almici (42’ st Nador), Celia (31’ st Saiani), Esposito (11’ st Viviani), Varnier (1’ st Peda), Arena (1’ st Dalle Mura), Murgia (31’ st Puletto), Mancosu (25’ st Rabbi), Finotto (1’ st Rauti), Zanellato, Di Francesco (1’ st D’Orazio). A disp.: Pomini, Boccia, Wilke Braams. All.: Venturato

Arbitro: Minelli di Varese

Assistenti: Mondin di Treviso e Moro di Schio

Ammoniti: Viviani, Charles