Spalletti: “Lasciare Napoli per me è un autentico atto d’amore”

Ultima conferenza stampa della stagione e della sua esperienza a Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole in sala stampa: "Ringrazio il Presidente, la Società e tutti i collaboratori del Calcio Napoli. Io non voglio assolutamente alcuna divisione tra me e il Presidente. Non c'è uno che annulla l'altro perchè abbiamo lavorato insieme d'accordo per il bene comune e per un trionfo che appartiene a tutti. De Laurentiis stato bravo a prendersi delle responsabilità che altri presidenti non prendono. Abbiamo risistemato tante cose, facendo il lavoro che solitamente si fa in 4 anni in soli 2 anni. Ho imparato a essere più imprenditore con lui, lui è diventato più allenatore con me"