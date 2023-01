Spettacolo e gol allo Stadium: tra Juventus e Atalanta è 3-3

Grande spettacolo e tanti gol nel posticipo della 19^ giornata di Serie A che finisce 3-3 tra la Juve e l'Atalanta. Dopo la penalizzazione e il -15 in classifica, la Juve entra in campo arrabbiata ma passa la Dea con Lookman che segna al 5' su errore di Szczesny. Di Maria (su rigore) e Milik ribaltano tutto nel primo tempo. Dopo 37 secondi dall'inizio dalla ripresa, Maehle fa 2-2. Passano pochi minuti e segna ancora Lookman con un bel colpo di testa. Al 65' arriva il pari di Danilo su punizione. Finisce 3-3 e tutti ricevono gli applausi dei tifosi. In classifica adesso l'Atalanta è quinta con 35 punti, la Juve nona con 23 punti.