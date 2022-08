Spezia-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la prima giornata di Serie A tra le due squadre.

Spezia-Empoli si gioca oggi, domenica 14 agosto 2022 per la prima giornata di Serie A. Grande attesa al Picco per la squadra di Gotti che affronterà quella di Zanetti. Appuntamento alle 20:45 per una sfida molto interessante.

Spezia-Empoli, le ultime

Probabili formazioni e dove vederla

Il match tra lo Spezia e l’Empoli andrà in scena domenica 14 agosto 2022, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Sede dell'incontro, valido per la prima giornata di campionato, sarà lo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

La gara di Serie A tra Spezia-Empoli verrà trasmessa da DAZN. La sua applicazione è disponibile sulle moderne smart tv, mentre altre opzioni coincidono con determinati dispositivi da collegare a una tv non smart: Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX, oppure console da gioco come Xbox e PlayStation. La partita sarà anche disponibile su Zona DAZN su Sky. DAZN consente ai propri abbonati di assistere ai suoi eventi anche in streaming. In questo caso gli appassionati potranno scegliere di vedere la gara su smartphone o tablet: basterà scaricare l’app, mentre nel caso in cui il dispositivo prescelto fosse il pc o il notebook basterà accedere al sito ufficiale.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. All. Gotti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro. All. Zanetti