Spezia, Gotti: “Andremo a Milano, cercando di contenere la grande forza dell’Inter”

Domani alle 20:45 le Aquile affronteranno l’Inter nella seconda giornata di campionato. Le parole di mister Luca Gotti alla vigilia del match: “I tre punti guadagnati la scorsa settimana pesano molto, ci hanno anche permesso di gestire la settimana in modo diverso, anche più cattivo, prestando più attenzione agli errori commessi e agli aspetti da migliorare. Verde a causa di un problema che lo aveva già limitato la scorsa settimana non ci sarà domani, sperando che possa recuperare nei prossimi giorni. Kovalenko ha ripreso ad allenarsi con la squadra, domani sarà in gruppo. Oggi abbiamo una gruppo composto da giocatori che sono già pronti fisicamente per il campionato e altri meno, e questa cosa l’abbiamo pagata negli ultimi 20 minuti della scorsa partita, ma continuiamo a lavorare con intensità. C’è una differenza sempre più marcata tra le big e le altre squadre, nel campionato esistono partite quasi ingiocabili. Possono capitare degli episodi che rendono il calcio imprevedibile, ma i numeri sono oggettivi. Andremo a Milano, cercando di contenere la grande forza dell’Inter e allo stesso tempo facendo il nostro meglio per provare a far loro del male. Al posto di Verde? Abbiamo diversi calciatori che possono giocare nel reparto offensivo, vedremo cosa decideremo di fare, tenendo presente che le cose possono cambiare anche a partita in corso. I quasi mille tifosi che saranno con noi domani sicuramente saranno di grande supporto per noi, oltretutto in uno stadio che sarà tutto esaurito per l'esordio casalingo dell'Inter”.