Spezia, Gotti: “Infermeria abbastanza piena. Bologna? Ecco cosa mi aspetto”

Il tecnico alla vigilia della prima di ritorno.

Vigilia di campionato per lo Spezia di mister Luca Gotti che ha presentato la sfida di domani dei suoi contro il Bologna. Una gara che dovrà fare a meno di due dei punti di riferimento delle squadre: Nzola per gli Aquilotti, e Arnautovic per i rossoblù.

"Ci saranno degli assenti: Nzola, Ekdal, Zurkowski, Bastoni, assenti certi. Abbiamo l'infermeria abbastanza piena di altre piccole cose, oggi faremo una valutazione soprattutto per Holm e poi partiamo", ha esordito Gotti pensando ai suoi calciatori out. "Dragowski ha anticipato parecchio i tempi e quindi questo recupero è da gestire con un dosaggio di grande cautela. Due giorni di carico di fila non li regge, quindi ha bisogno di un recupero profondo dopo la partita ed è il motivo per cui per Bergamo non era pronto".

Tornando alla gara e all'approccio delle due squadre: "È una partita senza due protagonisti, Nzola e Arnautovic. Dobbiamo trovare degli adattamenti alla partita che ci sarà. Credo che il Bologna sia una squadra con tante qualità, noi dovremo mettere in campo le nostre". "Che gara mi aspetto? Molto aggressiva all'inizio. Entrambe hanno modo di proporre il gioco in modo diverso, ma di sicuro sarà una partita di aggressività. Poi, con la partita incanalata, credo cambierà".

Ancora sul Bologna: "Sono un avversario diverso dalla Roma, sia in fase offensiva che difensiva qualcosa dovremo cambiare. Non mi è piaciuto che non siamo riusciti ad innescare la pericolosità, tanto che tra primo e secondo tempo ho provato a modificare i presupposti per arrivare a questa soluzione, cosa che proverò a fare anche domani".

Parlando del nuovo arrivato Wisniewski: "Ho visto qualche partita del Venezia e mi sono fatto un'idea delle sue caratteristiche. I calciatori vanno valutati nel proprio contesto e vedendoli. È un difensore molto strutturato, destro. Ha caratteristiche molto differenti da Kiwior (andato all'Arsenal ndr) e mi è piaciuto quando l'ho visto".