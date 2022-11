Spezia, Gotti sfida il Milan: “Grande opportunità. In A niente è scontato”

Conferenza stampa di vigilia per mister Luca Gotti , allenatore dello Spezia , che domani affronterà a San Siro il Milan campione d'Italia. Il tecnico ha presentato il match nel consueto appuntamento con i media.

Sulla sconfitta contro la Fiorentina nell'ultimo turno: "Non sono pronto a rivedere la mentalità, ma sono dispiaciuto. Il finale della partita contro la Fiorentina non l’ho ancora assorbito, però mi tengo il desiderio durato tutta la partita: lo spirito e quel modo di volerla affrontare e bisogna che abbiamo una lettura migliore dei momenti", ha detto Gotti .

Sul Milan e la gara che attende i suoi: "Ti prepari a queste tre partite in otto giorni, focalizzandoti sul fatto che il nostro campionato è fatto di queste tre partite, senza pensare ad altro. Chi ha più da perdere? Ogni partita è un’opportunità, sappiamo il grado di difficoltà delle gare di Serie A, dove niente è scontato. Sappiamo quanto è forte il Milan, il titolo che hanno sulla maglia ne è una testimonianza".

Sui singoli: "Holm e Verde? Holm ha saltato un paio di giorni di allenamento per quel problemino accusato con la Fiorentina, ma si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Verde prosegue con il suo percorso, per cercare di ritrovare la condizione migliore per le partite di Serie A". Su Bourabia ed Ekdal insieme a centrocampo: "Penso siano una coppia solida, che sta dando qualcosa. Bourabia dall’inizio, Ekdal sta dando un contributo determinante nell'ultimo periodo".