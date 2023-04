Spezia-Monza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Anticipo del venerdì di campionato al Picco tra Spezia e Monza che si daranno battaglia per la 32esima giornata di Serie A.

Spezia-Monza scenderanno in campo oggi, venerdì 28 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 32esima giornata di Serie A. Anticipo di campionato al Picco con i padroni di casa che cercano punti preziosi per allontanarsi dalle zone bollenti della classifica.

Spezia-Monza, le ultime Sfida importante quella tra Spezia e Monza al Picco. I padroni di casa di mister Semplici cercano punti in chiave salvezza per allontanarsi dalle zone calde. Per farlo, non potranno contare su bomber Nzola, out anche dai convocati per un problema dell'ultimo minuto. In avanti, spazio a Verde, Shomurodov e Gyasi. In mezzo al campo Bourabia, Esposito ed Ekdal. In difesa davanti a Dragowski dovrebbero agire Amian, Ampadu, Nikolaou e Bastoni.

Nel Monza di Palladino spazio a Petagna di punta con Mota e Caprari alle sue spalle. Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto dovrebbero formare i quattro di centrocampo. Davanti a Di Gregorio ci saranno in difesa Izzo, Mari e Caldirola

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Spezia e Monza si giocherà, come detto, oggi venerdì 28 aprile 2023 alle ore 20:45. Per seguire live in tv e streaming la sfida si potrà fare affidamento su DAZN e Sky.

La gara del Picco di La Spezia e sarà visibile infatti in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Verde, Shomurodov, Gyasi. Allenatore: Semplici.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. Allenatore: Palladino.