Scelti i 22 che andranno in campo alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Tutto è pronto per il lunch match di Serie A di oggi tra Spezia e Napoli. I due allenatori hanno reso note le formazioni che scenderanno in campo dall'inizio per la 21^ giornata del campionato. Gotti e Spalletti pronti al faccia a faccia.

Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali Annunciate, come detto, le formazioni ufficiali dell'anticipo domenicale della 21^ giornata di Serie A. Per la squadra di casa c'è Verde col nuovo acquisto Shomurodov in attacco. Davanti a Dragowski, invece, Amian, Caldara e Nikolaou.

Nel Napoli tridente con Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen. Solita diga a centrocampo composta da Zielinski, Lobotka, Anguissa. In difesa non mancano Rrahmani e Kim centrali con Di Lorenzo e Mario Rui esterni davanti a Meret, ex del match.

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski, 27 Amian, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 25 Esposito, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 33 Agudelo, 13 Reca; 10 Verde, 14 Shomurodov. Allenatore. Gotti

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 33 Rrahmani, 6 Rui, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 11 Lozano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti