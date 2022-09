Spezia-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la settima giornata di Serie A.

Spezia-Sampdoria si gioca oggi, sabato 17 settembre 2022 alle ore 18 per la settima giornata di Serie A. Gara dai mille significati e dall'importanza quasi vitale, specie per gli ospiti chiamati a fare punti per togliersi da una situazione di classifica poco felice.

Spezia-Sampdoria, le ultime

Lo Spezia di Gotti è pronto a sfidare la Sampdoria di Giampaolo che, per l'occasione, sarà squalificato. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a Nzola in attacco e Gyasi più avanzato per sostenerlo. Blucerchiati con qualche dubbio ma possibile il 4-1-4-1 già visto in passato con Caputo vertice più avanzato.

Probabili formazioni e dove vederla

Il derby ligure tra Spezia-Sampdoria è in programma per sabato 17 settembre 2022, allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia. Fischio d'inizio previsto alle ore 18.00 per la settima giornata di campionato.

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra aquilotti e blucerchiati. L’app della piattaforma è disponibile sulle moderne smart tv, mentre altre modalità per assistere al match consistono nel collegare il vostro televisore a console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX

Gli abbonati a DAZN possono usufruire anche della diretta streaming disponibile pure su dispositivi mobili quali pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi basterà accedere al sito ufficiale, mentre negli altri due sarà necessario scaricare l’app.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.