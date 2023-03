Spezia, Semplici: “Contro l’Inter chiedo alla squadra una grande gara”

Le dichiarazioni del tecnico ligure

Redazione ITASportPress

A due giorni di distanza dalla sfida casalinga contro l'Inter, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa presso il centro sportivo "Bruno Ferdeghini":

"La prestazione del secondo tempo contro il Verona mi è piaciuta, i ragazzi hanno messo in campo quella mentalità che vorrei trasmettere alla squadra: di volere fare la gara e che prova, attraverso il palleggio, a creare occasioni da gol. Con il gruppo in questi pochi giorni abbiamo parlato di questo aspetto in vista della prossima sfida che è contro una grande squadra.

Potrei adattare Nikolaou se dovessimo optare per la difesa a quattro, stiamo valutando la soluzione migliore e tra oggi e domani vedrò quali scelte fare. Spero anche che Ampadu e Ekdal riescano ad essere della gara, perché hanno avuto qualche strascico rispetto alla gara di domenica scorsa. Quindi vedremo su chi riusciremo a contare per poter schierare il miglior undici a nostra disposizione per fare una grande prestazione.

Per quanto riguarda Verde posso dire che è un giocatore di esperienza, che ha un grande valore, ha delle qualità tecniche che altri non hanno e quindi da questa tipologia di giocatori si pretende sempre tanto, starà comunque a me riuscire a metterlo in condizione per fare ancora meglio e dare quella continuità di prestazione che potrà fargli fare la differenza. Ho grande fiducia in lui. Nel complesso, sto cercando di dare alla squadra un equilibrio per poter contare eventualmente sulla soluzione Shomurodov-Nzola in attacco, così da poter avere una freccia in più nel nostro arco. Un aspetto importante è quello di poter migliore in zona gol e mandare in rete altri giocatori e non solo da Nzola.

Ho sempre detto che i moduli per me non sono così importanti, contano piuttosto i concetti, la filosofia e l'idea di gioco dei ragazzi, poi è chiaro che ci sono le caratteristiche dei giocatori e quindi si cerca di adattare lo schieramento alle qualità della squadra, sto studiando quella che potrà essere la soluzione migliore per arginare una grande squadra come l'Inter. Ma a me interessa più di tutto il fatto che i ragazzi scendano in campo con quella mentalità che chiedo. Voglio che i ragazzi scendano in campo per fare una grande gara, per riuscire a strappare dei punti importanti per il nostro cammino. Servirà una squadra che ha carattere, che ha voglia e che ha desiderio anche di fare la gara. Bisognerà avere quella personalità e intraprendenza necessaria per raggiungere grandi traguardi.

Zurkowski si è rivelato un recupero importante, è un giocatore di grande valore, che è entrato molto bene contro il Verona a gara in corsa e sono convinto che anche nelle prossime giornate potrà darci una grande mano. Chiaro che sta cercando di arrivare alla migliore condizione possibile, lavorando forte tutti i giorni in allenamento. È un ragazzo di grande disponibilità, ma come lui anche tanti altri mi dimostrano grandissima professionalità. Come ad esempio Esposito, che nelle ultime partite non ha giocato, ma che fa intravedere qualità importanti. Dovrò fare in modo che tutti siano utili alla causa della squadra, anche quei giocatori che sono arrivati nel mercato di gennaio, aiutandoli a inserirsi rapidamente nel nuovo campionato. Sul fronte infortunati, mi auguro che dopo la sosta si possa recuperare a pieno sia Bastoni che Holm.

L'Inter secondo me vanta la rosa più forte del campionato, è una squadra di grandissimo valore, chiaro che in queste partite cerchi di andare ad occupare quelle zone per far sì che si esprimano meno rispetto al consueto. Quest'anno hanno avuto qualche problema di continuità, mi auguro magari che venerdì possa essere una di queste giornate, ma starà a noi cercare di metterli in difficoltà, con le qualità dei miei ragazzi, però di sicuro facendo una gara solo difensiva sarà ancora più complicato portare a casa la gara. Non voglio sentir parlare di gara in cui non abbiamo niente da perdere, perchè noi abbiamo fame di punti e dobbiamo cercare di portarli a casa sempre, a prescindere dall'avversario. Vogliamo sfruttare le nostre qualità e provare a mettere in difficoltà i nostri avversari. Sono convinto che riusciremo a dare battaglia e a giocare con personalità".