Spezia, ufficiale: Thiago Motta rescinde il contratto col club ligure

Thiago Motta non continuerà la sua avventura con lo Spezia. L'allenatore, nonostante la salvezza ottenuta in questa stagione, lascerà la panchina del club ligure. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità da parte della società che sarà dunque libera di annunciare il nuovo tecnico, che sarà presumibilmente Luca Gotti, ex Udinese. L’annuncio della separazione tra la società e il tecnico italo-brasiliano è arrivato tramite comunicato ufficiale del club.