Spezia-Verona, Semplici costretto alla conta

Per scoprire chi accompagnerà in Serie B Sampdoria e Cremonese, si dovrà attendere domenica prossima dopo la conclusione dello spareggio tra Spezia e Verona. Match che si giocherà a Reggio Emilia alle 20:45. In vista del cruciale match, i due rispettivi allenatori stanno preparando al meglio la gara che vale una stagione. Il mister dello Spezia, Leonardo Semplici è costretto a fare la conta per stabilire l’undici che scenderà in campo al Mapei Stadium. Ad essere out saranno senza dubbio Amina e Gyasi, ovvero tasselli chiave capaci in passato di cambiare l’andamento dei match. Per quanto concerne gli infortunati, l’allenatore dei padroni di casa spera nel recupero di Dragowski e Akdal. In dubbio Bastoni e Maldini.