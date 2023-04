Sprofondo blucerchiato: la Fiorentina ne fa cinque alla Sampdoria

Crolla la Sampdoria che ormai ha più di un piede in Serie B. La squadra di Stankovic è stata battuta nettamente per 5-0 dalla Fiorentina al Franchi. Castrovilli tra i più pericolosi in avvio: è proprio lui a sbloccare nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Dodô e tris di Duncan. Kouamé entra e segna il 4-0, poi Terzic firma la cinquina all'89'. Notte fonda per i liguri che hanno disputato una brutta gara al cospetto di una Viola in grande spolvero dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia.