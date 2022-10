Stankovic esordio con pareggio: a Bologna la Samp fa 1-1

Esordio con pareggio per il nuovo allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic. La squadra blucerchiata ha pareggiato al Dall'Ara di Bologna con il punteggio di 1-1. Padroni di casa pericolosi nella prima parte. Dominguez sblocca il match e qualche minuto più tardi colpisce la traversa. Nella ripresa, Samp più arrembante. I blucerchiati trovano il pari con Djuricic che sfrutta un errore di Skorupski e Soumaoro per mettere dentro il gol dell’1-1. Fischi per il Bologna al termine del match qualche applauso dal settore ospite per la Samp.