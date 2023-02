Stankovic: “Sampdoria, non piango e cerco soluzioni. C’è un detto…”

Le parole del tecnico blucerchiato.

Redazione ITASportPress

Intervista molto bella e intima per Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, per DAZN. L'attuale mister blucerchiato si è confrontato in un testa a testa con Giampaolo Pazzini direttamente dagli spalti di Marassi per raccontare molti aspetti del Deki allenatore e dell'ex calciatore.

Spiccano le parole relative alla formazione blucerchiata che non attraversa un bel momento in campionato: "Dal campo i tifosi sembrano molto vicini, dagli spalti noto la distanza", ha detto Stankovic facendo riferimento agli spalti dello stadio. "Ma per noi sono sempre vicini. Stiamo lavorando per cercare soluzioni, non mi metto a piangere e con orgoglio cerco di difendere la nostra fortezza e di vincere qui la prima partita".

Sul momento della squadra: "I giocatori li rispetto ancora di più, non nascondo che la situazione non è felice. Loro cercano ogni partita di dare tutto se stessi, qualcuno anche oltre le sue possibilità. Io chiedo umiltà e orgoglio, di uscire a testa alta dal campo. C'è un detto serbo che dice: 'c'è qualcuno che molla quando le cose sono difficili, e ci sono quelli che fanno qualcosa quando sanno che è difficile'. Io appartengo al secondo gruppo, riesco a trasmettere il coraggio perché dico sempre la verità, sono diretto. Sto lavorando per dare una gioia, non voglio pentirmi di non aver dato tutto".