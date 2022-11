Stramaccioni: “Inter pecca di personalità. Campionato? Il Mondiale può cambiare tutto”

Le parole dell'ex mister anche dei nerazzurri.

Redazione ITASportPress

Andrea Stramaccioni, allenatore ed ex mister anche dell'Inter, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport a proposito del derby d'Italia giocato ieri e della vittoria della Juventus proprio sulla formazione nerazzurra. Non solo, l'ex tecnico del club milanese ha dato uno sguardo anche al futuro con la sosta per il Mondiale che potrebbe mescolare le carte anche in chiave campionato.

DERBY D'ITALIA - Parlando dell'Inter e della sconfitta subita ieri, Stramaccioni ha detto: "L’Inter ha perso un’occasione contro una Juve in difficoltà. Nella prima frazione i nerazzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per batterli, ma c’è da dare atto alla squadra di Allegri per essere tornata in campo con una determinazione importante e vincere la partita. E’ la miglior difesa della nostra Serie A e viene da un buon filotto".

INTER - "La grande pecca dei nerazzurri è la personalità. Prima cosa ha perso tutti gli scontri diretti e per una squadra che vuole vincere lo Scudetto iniziano a vacillare certe sicurezza. Il secondo parametro sono le reti subite in trasferta ed è la peggiore in Serie A. Sono dati di fatto da ricondurre alla personalità".

CAMPIONATO - "Sosta Mondiale? Il tema Mondiale è unico nella storia del calcio. Sicuramente il ritorno sarà una specie di secondo campionato. Si possono trovare squadre che si compatteranno e altre che magari perderanno continuità. In questo momento non è facile parlare male del Napoli di Spalletti e gli faccio i miei complimenti. Non perde l’identità pur cambiando tanti elementi nella squadra".