Strapotere Inter: due gol e due pali a Cagliari

Inter a punteggio pieno in classifica e senza subire gol dopo due match. A Cagliari gol di Dumfries e Lautaro Martinez

L'Inter ha vinto a Cagliari con una prestazione quasi perfetta per intensità e determinazione. Battuto il Cagliari 2-0 con i gol nel primo tempo di Dumfries e Lautaro Martinez. Per l'Inter anche due pali, con Lautaro nel primo tempo e Calhanoglu nella ripresa. Bene anche la tenuta difensiva, con Sommer protagonista di un grande intervento al 90'. A Cagliari la squadra di Inzaghi ha vinto nettamente la sfida con una qualità superiore. Inter a punteggio pieno e in classifica raggiunge Milan, Napoli e Verona.