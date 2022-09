Strefezza batte un colpo e il Lecce supera la Salernitana

Prima vittoria in campionato per i giallorossi

Prima vittoria in campionato del Lecce che è passato all'Arechi superando la Salernitana col punteggio di 2-1 nell'anticipo della 7a giornata di Serie A. La squadra di Baroni (non in panchina perché squalificato) ottiene il primo successo stagionale in campionato. I pugliesi giocano bene e passano in vantaggio a una manciata di minuti dalla fine del primo tempo con Ceesay. Nella ripresa, la Salernitana accelera e trova la rete del pari grazie a una sfortunata autorete di Gonzalez. Il Lecce non demorde e grazie al neo entrato Strefezza segna il gol del 2-1 e conquista i primi tre punti stagionali.