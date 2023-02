Strefezza: “Sogno Nazionale e mi piace la Premier League ma ora tutto per il Lecce”

Trascinatore in campo e fuori: le parole del gioiellino dei salentini.

Redazione ITASportPress

Tra i protagonisti dell'ottima stagione fin qui del Lecce c'è sicuramente Gabriel Strefezza. Il gioiellino dei giallorossi è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stagione fin qui disputata e per sottolineare le ambizioni personali e di squadra.

Lecce, le parole di Strefezza Dopo la vittoria importantissima in chiave campionato contro la Cremonese, in casa Lecce si respira un ottimo clima: "È stata una vittoria importante che ha portato serenità, ma ora stiamo lavorando già in vista della partita di sabato che sarà fondamentale", ha spiegato Strefezza.

A segno nella scorsa gara, il gioiellino ha parlato dei suoi gol: "Il più bello fatto quest'anno e poi in generale? Quello con la Salernitana, ma anche quello realizzato sabato scorso a Cremona. Quello più bello, però, forse contro il Parma... segnare a Buffon è stato bellissimo".

Sulla crescita personale e del gruppo: "Siamo maturati rispetto al match di andata contro la Roma (prossimo avversario ndr) e siamo pronti per affrontare questa partita difficilissima. Il mio rendimento? Stiamo facendo un bel campionato e il merito è di tutti".

Sguardo anche al futuro: "In qualche campionato estero mi piacere giocare? Sicuramente la Premier League, ma ora non ci penso. La mia priorità, come ho detto poco fa, è solo e soltanto il Lecce". E ancora sugli obiettivi: "Sogno la Nazionale? Per adesso penso al Lecce e basta, ma se dovesse arrivare una chiamata sarei sicuramente felicissimo. Il mio obiettivo è la doppia cifra e, ovviamente, in primis la salvezza della squadra".