Szczesny: “Chi è arrivato alla Juventus lo ha fatto per vincere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare facendo riferimento anche alla forte campagna acquisti del club con grande ambizione di vittoria.

"È una Juventus diversa grazie a Di Maria e Pogba, due campioni di grandissima qualità che portano anche tanta esperienza, però ci sono anche dei ragazzi giovani come Fagioli, Miretti e Rovella. Abbiamo tanti ragazzi che devono imparare dall’atteggiamento dei compagni più navigati. Bisogna trovare l’equilibrio tra l’energia e l’entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei più anziani".

E ancora sui nuovi colpi bianconeri: "Di Maria e Pogba fanno crescere la fiducia nel resto del gruppo. Angel, Paul e Bremer non hanno scelto la Juventus per arrivare quarti, vogliono trofei. Dopo un’ultima stagione che non si può certo definire buona, il nostro dovere è puntare a vincere lo scudetto", ha detto Szczesny con grande ambizione.