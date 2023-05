Tardelli sul Napoli: “Luis Enrique? Non penso”

Continua a tenere banco la questione panchina in casa Napoli. I partenopei hanno trionfato in stagione con la prodigiosa cavalcata in campionato, laureatisi poi campioni d'Italia 33 anni dopo l'ultima volta. Ma nonostante tutto, Luciano Spalletti ha chiuso l'avventura per problemi con il presidente De Laurentiis che ieri ha annunciato l'addio. Alla luce di tale situazione, le voci riguardo un sostituto di lusso per Aurelio De Laurentiis hanno fatto capolino fino a tirare in ballo anche il nome di Luis Enrique. In qualunque caso, Marco Tardelli non si trova d'accordo: "Non ci credo che De Laurentiis abbia intenzione di spendere milioni su milioni per Luis Enrique. Non è possibile".