Tenerife, Pedro nel mirino? Le parole dell’azionista di maggioranza del club

La Spagna e il Tenerife in particolare ancora sulle tracce di Pedro, attaccante della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo i grandi successi ottenuti con la maglia del Barcellona, lo spagnolo potrebbe presto tornare in patria. In fase di discussione la sua possibile permanenza alla Lazio, il Tenerife - nella figura del suo azionista di maggioranza Juan Manuel Garrido, non nasconde l'idea sull'ex Barcellona. "Pedro?"È in uno dei migliori club della Serie A e gioca in Champions League, anche ad alti livelli" - ha spiegato nel corso dell'intervento ai microfoni di El Dìa. Sulla possibilità dell'eventuale assalto al calciatore della Lazio in futuro, l'azionista del club spiega: "Ha un contratto attuale con la sua squadra, non diremo altro".