Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna: l’annuncio di Fenucci

Toccherà al tecnico della Primavera Luca Vigiani guidare la prima squadra del Bologna nella sfida di Serie A del weekend contro la Fiorentina. Nella conferenza stampa di vigilia, però, sono arrivate novità per quello che sarà il prossimo allenatore rossoblù dopo l'esonero di Mihajlovic. A darle è stato l'AD Claudio Fenucci , presente in sala.

ANNUNCIO - "Ci tenevo a dirvi che l'allenatore della prima squadra da lunedì in poi sarà Thiago Motta", ha detto senza giri di parole il dirigente. "Stiamo definendo gli ultimi aspetti contrattuali ma ormai posso darne l'ufficialità. La cosa su cui però mi piacerebbe si concentrasse la conferenza di oggi è la partita di domani. Dopo la conclusione del rapporto con Sinisa abbiamo subito voluto affidare la squadra a Luca Vigiani, che ha lavorato fino a oggi per preparare i ragazzi all'importante sfida contro la Fiorentina. La fiducia che gli abbiamo accordato in questi giorni è anche un ringraziamento per tutto il lavoro fatto nella scorsa stagione con la Primavera".