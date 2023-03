Thiago Motta eletto allenatore del mese di febbraio in Serie A

Grande traguardo per il mister del Bologna.

L'allenatore del Bologna , Thiago Motta , è stato eletto mister del mese di febbraio in Serie A . Il tecnico sarà premiato nel pre-partita di Bologna-Lazio. Ad annunciato la Lega Serie A con tanto di comunicato stampa condiviso sui profili ufficiali social e sul sito.

"Il premio Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore del Bologna Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna", si legge nella nota.