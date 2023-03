Thohir non dimentica l’Inter: “Mi manca. Inzaghi mi piace”

L'ex patron nerazzurro non ha smesso di seguire la squadra anche da lontano.

Redazione ITASportPress

Non ha dimenticato l'Inter e lo conferma pubblicamente ai microfoni di Sportmediaset. Parliamo di Erik Thohir, ex numero uno del club, che ha parlato in esclusiva della formazione nerazzurra.

"Se mi manca l'Inter? Tantissimo, sempre forza Inter". E ancora: "In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano. Dobbiamo offrire ai tifosi uno spettacolo migliore".

Alla domanda su una sua possibile riacquisizione: "Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso".

Su mi ster Inzaghi, infine, Thohir ha detto: "È un bravo allenatore e mi piace molto il suo gioci, sta facendo un grande lavoro negli ultimi due anni".