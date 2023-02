Thorstvedt punisce il Lecce e il Sassuolo passa al Via del Mare

Il Sassuolo espugna il Via del Mare di Lecce grazie a un colpo di testa di Thorstvedt e aggancia proprio i giallorossi a quota 27 punti in classifica. Gara combattuta e bloccata per lunghi tratti. Il Sassuolo ci prova già nel primo tempo con Bajrami e Tressoldi. Nella ripresa Thorstvedt appena entrato segna di testa aiutato da una deviazione di Hjulmand. Il Lecce prova a reagire e Strefezza si divora la palla del pari. I neroverdi conquistano i tre punti e agganciano il Lecce.