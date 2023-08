Tifoso riceve Daspo di 5 anni a causa di un… passamontagna

La Questura di Firenze non perdona e punisce un tifoso per aver indossato un passamontagna. Secondo quanto riportato da Telenord, l'uomo in questione (un 39enne) era stato denunciato lo scorso aprile per essersi aggirato nei pressi dello Stadio Artemio Franchi con il volto coperto. Individuato e riconosciuto, ha ricevuto un Daspo che lo terrà lontano dalle strutture sportive per ben cinque anni. Questa la spiegazione: "Violato il divieto di usare mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona in un luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo", con tanto di aggravante per aver commesso il reato in occasione di una manifestazione sportiva.