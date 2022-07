TIM e DAZN, non solo Serie A: obiettivo è prendere altre piazze

Non c'è ancora la fumata bianca in arrivo. DAZN e TIM continuano a discutere e il tema centrale è la rinegoziazione dell'accordo siglato per trasmettere le partite di Serie A in streaming fino alla stagione 2023/24. TIM è insoddisfatta dai numeri della stagione scorsa a differenza però di DAZN che non ha mai nascosto la soddisfazione per come sono andate le cose. "Con DAZN stiamo parlando ma ancora non abbiamo finalizzato nulla». Ha ammesso l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, durante il Capital Market Day -riporta calcioefinanza.it-. Il riferimento è chiaramente ai 340 milioni di euro a stagione che la compagnia telefonica si era impegnata a versare per i diritti tv della Serie A, con l’esclusiva dell’applicazione DAZN sul TimVision Box.