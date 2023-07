Toloi: “Orgoglio iniziare nona stagione all’Atalanta. Le due partite più belle…”

Per capitan Rafael Toloi è iniziata la nona stagione all' Atalanta . Il difensore e capitano della Dea vanta ben 272 partite da protagonista con 22.197 minuti giocati da quel 26 agosto 2015, data in cui è arrivato a Bergamo. Ai canali ufficiali della Dea, il giocatore ha ripercorso questa avventura nelle formazione bergamasca sottolineando anche gli obiettivi per l'annata 2023-24 in partenza.

"Per me è un grande orgoglio essere al nono anno all’Atalanta: il mio obiettivo è quello di fare bene come sempre", ha detto Toloi. "Ricordo la mia presentazione nel 2015, il presidente Percassi mi ha fatto capire l’amore per questi colori e che cosa significava giocare a Bergamo. Anche se non parlavo e capivo bene l'italiano all'epoca lui si è fatto capire subito. Lui è sempre presente per noi e fa la differenza anche qui in ritiro. L’Atalanta è sempre nel mio cuore, e si lavora sempre con grande responsabilità, trasmettendo ai nuovi il valore di indossare questa maglia. Vogliamo preparaci al meglio per la nuova stagione".