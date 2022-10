Tonali a Verona premia un Milan meno bello del solito

Con un gol di Tonali a 9' dalla fine il Milan passa a Verona e batte per 2-1 l'Hellas. Terza vittoria esterna consecutiva per i rossoneri ma i gialloblù hanno perso pur giocando una buona partita. Un successo che permette alla squadra di Pioli di sorpassare in classifica Udinese e Lazio. Il Milan va avanti con l'autorete di Veloso sul passaggio di Leao, poi Giroud manca il raddoppio. Il Verona di Bocchetti (all’esordio coi gialloblù) pareggia con Gunter, grazie al tiro deviato da Gabbia, e colpisce una traversa con il neoentrato Piccoli. All’81’ il centrocampista rossonero firma la rete che vale i tre punti. Ma il Verona va vicinissimo al pareggio. Vince il Milan che stasera non è stato bello come al solito in campionato.