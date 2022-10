Torino-Empoli, le formazioni ufficiali

Dopo le rispettive sconfitte contro Napoli, per quanto riguarda il Torino, e contro il Milan, per i toscani, le due formazioni proveranno a trovare di nuovo punti preziosi per la classifica. Juric e i Granata si affidano a Vlasic e Sanabria in avanti. Solito Milinkovic-Savic a proteggere la porta. Sulla trequarti ecco Miranchuk. Ospiti con Lammers e Cambiaghi dall'inizio nel pacchetto avanzato e Bajrami alle loro spalle. In porta il solido (e solito) Vicario.