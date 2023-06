Torino-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Torino-Inter in campo alle 18:30 oggi per l'ultima giornata di Serie A. Bel match atteso tra granata e nerazzurri.

Torino-Inter si gioca oggi, sabato 3 giugno 2023 alle ore 18:30 per l'ultima giornata di Serie A. Granata a caccia di tre punti per chiudere al meglio, ospiti che probabilmente avranno già nella testa la finalissima di Champions League della prossima settimana.

Torino-Inter, le ultime

Padroni di casa del Torinoche cercano la vittoria e l'ottavo posto in classifica. Juric dovrebbe affidarsi alla formazione che gli sta dando maggiori garanzie con Milinkovic-Savic in porta. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa. Da destra a sinistra in mezzo al campo Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda. Sulla trequarti Miranchuk e Vlasic a sostegno di Sanabria.