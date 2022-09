Torino, Juric: “Col Sassuolo difficilissima. Noi con problemi nel fare gol”

Parla il mister verso il match di domani in campionato.

Redazione ITASportPress

Torna protagonista in conferenza stampa Ivan Juric. Il tecnico del Torino, messi alle spalle i problemi di salute, ha presentato la sfida di campionato di domani dei Granata contro il Sassuolo, valida per la settima giornata di campionato.

MATCH - "Cosa ho provato a seguire la squadra da casa? Sicuramente è una sensazione diversa, non puoi fare le scelte di cambi o per intervenire. Non è semplice", ha esordito Juric. "Contro il Sassuolo mi aspetto una gara difficilissima. Loro sono fortissimi e hanno fatto un mercato faraonico. Hanno preso tanti giocatori con le caratteristiche giuste, con accelerazioni e molto promettenti creando una squadra forte. Il Sassuolo ha tanta qualità nel palleggio".

SQUADRA - Sulle problematiche nel fare gol: "I numeri sono quelli e la storia dei giocatori è quella. Abbiamo perso giocatori con le caratteristiche di segnare anche da dietro, ora ognuno dei miei deve andare oltre e fare la stagione migliore della vita. Guardando le statistiche dei gol fatti in passato, è chiara la difficoltà di segnare".

CAMPIONATO - "Penso sia bellissimo ed è cambiato completamente. Le partite sono di grandissima intensità: anche la Cremonese e il Monza, adesso con Palladino, hanno giocatori di grande livello. Ci sono gare combattute ed equilibrate, penso che tanti allenatori vogliano fare un calcio propositivo come quello che vediamo in Champions League. Ripeto, il campionato non è come quello di prima".

OUT - Sugli inforunati: "Miranchuk non c'è ancora, dopo la sosta speriamo di ritrovarlo. Karamoh è arrivato in condizioni precarie e ha bisogno di tempo. Radonjic sta bene, ha un po' un problema nel recupero ma questa settimana l'ha fatta piena e sarà a disposizione".