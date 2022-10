Torino, Juric: “Faremo grande partita e vogliamo vincere il derby”

Il Torino domani affronterà la Juventus, derby della Mole che è stato presentato così dal tecnico granata Ivan Juric: "Vedo una squadra concentrata e sul pezzo, ci teniamo a fare una grande partita e a vincere. L'anno scorso abbiamo sfiorato la vittoria, questa volta la vogliamo". "E' un derby squilibrato, ma l'anno scorso abbiamo fatto un secondo derby in cui siamo andati molto più vicini a vincere rispetto a loro - ha aggiunto -. I giocatori non ci pensano molto, è cambiato un po' tutto e sono concentrati sul presente. Vogliono fare bene e giocare un grande match. Questo gruppo merita una grande vittoria: per statistiche, per come siamo cresciuti, per come stiamo facendo. Ci meritiamo una grande soddisfazione, questa partita ce lo può portare - ha proseguito Juric -. E' sempre mancato quella cosa che ti porta entusiasmo totale anche nei nostri cuori: vogliamo fare una grande partita, proveremo a fare una grande vittoria. Non è un crocevia che adesso cambia tutto in positivo o negativo. Abbiamo sfiorato grandi risultati, ci meritiamo una grande soddisfazione".