Torino, Juric: “Lukic convocato ma non capitano. Pronti per la Lazio…”

Conferenza stampa di vigilia per mister Ivan Juric , tecnico del Torino , in vista della gara di campionato contro la Lazio di domani. L'allenatore Granata, oltre a parlare della sfida contro i biancocelesti, ha fatto il punto sul caso Lukic e sugli infortunati.

Sulla partita: "La Lazio? "Loro sono migliorati come espressioni di gioco e come uomini, hanno coperto i punti deboli. Con il Bologna l'hanno ribaltata nonostante l'inferiorità numerica. I nostri nuovi hanno avuto qualche acciacco e fanno fatica ad inserirsi, ma penso che siamo pronti", ha detto Juric .

Su Lukic: "Sarà con noi, ma non sarà capitano. Poi vediamo in futuro come vanno le cose. Chi ha deciso? Mi sono confrontato con il presidente, ci siamo messi d'accordo: se si scusa e capisce l'errore, non ci sono problemi. E' andata così".