Torino, Juric: “Salernitana dura. Obiettivi? Difficile stare lassù”

Parla il mister Granata alla vigilia della sfida di campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che domani, alle 12:30, sfiderà la Salernitana per la 17^ giornata di campionato. Il mister Granata ha presentato il match in conferenza stampa tra presente e futuro.

Sul match ha detto: "Sarà una gara difficile, loro ottima squadra e allenata bene. Sarà una partita molto dura". Sugli obiettivi di squadra, Juric ha chiarito: "La vedo difficile stare attaccati lassù...Ci sono le sei grandi, noi non possiamo paragonarci a loro come organico, struttura e tutto. Non mi piace non avere un obiettivo chiaro: l'obiettivo è migliorare e fare il massimo, ma non possiamo dire noi vogliamo questo. Tutti devono avere un obiettivo chiaro, il nostro è salvarsi perché è la nostra realtà e io voglio migliorare al massimo la squadra".

Passando ancora alla squadra e ai miglioramenti: "L'altro giorno a me la squadra è piaciuta, era una gara piena di trappole e siamo stati maturi. Giocavano palla lunga, è stato difficile. Mi sembra che mancassimo sulla chiusura delle azioni: non penso solo all'attaccante che non segna, ma anche la chiusura degli ultimi passaggi. E anche sui calci piazzati non siamo buoni, anche per via dell'altezza. C'è da lavorare. Spero che si mantenga questa struttura migliorando altri aspetti".

Sui singoli: "Per Aina e Pellegri ci vuole tempo, Singo sarà convocato e vedremo come introdurlo per il ritmo partita".

Una chiosa sulla scomparsa di Vialli: "Quando succedono cose così, come Mihajlovic, ti toccano perché fai riflessioni...A Vialli siete più legati voi di me, siete voi che le avete vissute. Mi sembrava una gran bella persona, trasmetteva serenità e positività. Anche nelle interviste era positivo, mi dispiace molto".