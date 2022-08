Torino, Juric: “Se con la Cremonese giochiamo rilassati ne prendiamo cinque”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Torino , valida per la terza giornata di campionato, in programma domani, 26 agosto 2022, alle 18:30. Queste le sue parole:

"La Cremonese è un’ottima squadra, che gioca in un modo molto simile al nostro: pressione, attacco allo spazio, verticalità. Hanno fatto un grande mercato, calibrato sul calcio di Alvini. Sono curioso di vedere se il mio Torino riuscirà a giocare ai ritmi che ha dimostrato di saper sostenere la Cremonese. Alvini mi è piaciuto molto l'anno scorso al Perugia, apprezzo il fatto che è un po' 'pazzo' perché ha il coraggio di rischiare. La Cremonese ha fatto un mercato strepitoso, di livello altissimo, con giocatori funzionali al progetto tecnico-tattico di Alvini. Hanno perso le prime due partite, ma giocando bene. Non c’entra niente che sono neo-promossi. Se saremo rilassati prenderemo 5 gol, molto semplice. Sarà una partita diversa rispetto a quelle con Monza e Lazio. Boban ha criticato la difesa a 3? Parlando tatticamente credo che si riferisca al classico 3-5-2 italiano, basso e dove non si rischia non andando ad aggredire gli avversari. La nostra difesa a 3 è propedeutica a un calcio propositivo. Dipende dall’interpretazione se lo spettacolo ci guadagna".